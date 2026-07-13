Immissioni in ruolo docenti 2026 27 46.642 posti Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Calabria e Puglia

Notizia in breve

Per l'anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per immissioni in ruolo di docenti. La distribuzione regionale e per classe di concorso sarà comunicata attraverso avvisi ufficiali, con specifici turni di nomina. La ripartizione dei posti include aggiornamenti per alcune regioni, tra cui Calabria e Puglia. Le modalità operative per le assunzioni saranno pubblicate prossimamente, indicando le procedure e le date di convocazione.