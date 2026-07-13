Immissioni in ruolo docenti 2026 27 46.642 posti Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Calabria e Puglia
Per l'anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per immissioni in ruolo di docenti. La distribuzione regionale e per classe di concorso sarà comunicata attraverso avvisi ufficiali, con specifici turni di nomina. La ripartizione dei posti include aggiornamenti per alcune regioni, tra cui Calabria e Puglia. Le modalità operative per le assunzioni saranno pubblicate prossimamente, indicando le procedure e le date di convocazione.
Il contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni del personale docente dell'a.s. 202627 è di 46.642 posti. Ecco le modalità operative per la distribuzione dei posti, gli Avvisi, i turni di nomina. Fino alla presa di servizio del 1° settembre. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627, 46.642 posti. Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Calabria e Puglia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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