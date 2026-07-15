Immissioni in ruolo docenti 2026 27 46.642 posti Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Sicilia e Sardegna

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per assunzioni di docenti. La distribuzione regionale e per classe di concorso sarà comunicata tramite avvisi ufficiali, con modalità operative precise. Sono previsti turni di nomina e procedure di immissione in ruolo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La ripartizione dei posti tra le regioni sarà resa nota attraverso i canali ufficiali.