Immissioni in ruolo docenti 2026 27 46.642 posti Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Sicilia e Sardegna
Per l’anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per assunzioni di docenti. La distribuzione regionale e per classe di concorso sarà comunicata tramite avvisi ufficiali, con modalità operative precise. Sono previsti turni di nomina e procedure di immissione in ruolo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La ripartizione dei posti tra le regioni sarà resa nota attraverso i canali ufficiali.
Il contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni del personale docente dell'a.s. 202627 è di 46.642 posti. Ecco le modalità operative per la distribuzione dei posti, gli Avvisi, i turni di nomina. Fino alla presa di servizio del 1° settembre. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627, 46.642 posti. Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, 46.642 posti. Suddivisione per regione e classe di concorso [rettifica Calabria e Puglia]
Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco il contingente: 46.642 posti e la suddivisione per regione
Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: autorizzate 46.642 assunzioni. Pubblicato il decreto con la ripartizione dei posti per regione; USR Lazio. Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: avvio operazioni e disponibilità sedi; USR LAZIO – AVVISO Avvio operazioni Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026-27; Immissioni in ruolo 2026/27: autorizzato il contingente di 46.642 posti.
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: pubblicato avviso UST Siena per assegnazione provincia e turno scelta sede. Consulta tutti i dettagli e la documentazione ufficiale sul nostro sito: tinyurl.com/6ktj88na #Scuola #CISLScuola #Siena #Docenti2026 x.com
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: turni Fase 1 Scelta provincia. Numerosi in scadenza oggi 13 luglio [GUIDA MINISTERO] https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2026-27-gia-partita-la-fase-1-scelta-della-provincia facebook
Immissioni in ruolo docenti 2026, in caso di rinunce gli elenchi regionali possono scorrere?Le rinunce alle immissioni in ruolo possono determinare un nuovo scorrimento delle graduatorie. Ma cosa accade quando sono già stati utilizzati gli elenchi regionali? È possibile effettuare ulteriori ... orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: procedure al viaEntrano nella fase operativa le immissioni in ruolo dei docenti 2026/27. Dopo la definizione del contingente nazionale, gli Uffici ... dailyexpress.it