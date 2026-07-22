Ilaria Salis condannata dal tribunale di Milano | Licenziati due suoi collaboratori senza giusta causa

Il Tribunale di Milano ha condannato un eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato due collaboratori senza motivi validi. La decisione si basa su un procedimento legale che ha accertato l’assenza di giustificazioni nei licenziamenti. La sentenza riguarda specificamente due persone che avevano lavorato per il politico. La causa ha portato alla condanna, senza riferimenti a eventuali sanzioni o risarcimenti.

Il Tribunale di Milano ha condannato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, perché avrebbe licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. A riferirlo è Adnkronos. A pesare sull’esito del procedimento è stata anche la sua contumacia: i due ex dipendenti, infatti, non sono riusciti a notificare il ricorso all’indirizzo di residenza ufficiale dell’europarlamentare. La sentenza, emessa dal giudice Franco Caroleo della sezione Lavoro del Tribunale di Milano e visionata dall’agenzia, accoglie integralmente le richieste dei due ex collaboratori, assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. 🔗 Leggi su Open.online

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