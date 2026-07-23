Un tribunale di Milano ha condannato in primo grado un eurodeputato a risarcire complessivamente oltre 300.000 euro a due ex collaboratori. La sentenza riguarda un procedimento legale avviato per il licenziamento di queste persone. La decisione stabilisce l’obbligo di pagamento del risarcimento senza ulteriori dettagli sul motivo del licenziamento. La condanna riguarda un caso di controversia lavorativa tra l’eurodeputato e i suoi ex collaboratori.

L’eurodeputata Ilaria Salis nella giornata di ieri è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Milano a risarcire per oltre 300.000 euro due suoi ex collaboratori. La decisione è motivata dal fatto che la parlamentare europea avrebbe rescisso in anticipo i contratti. Secondo il giudice non ci sarebbero prove a supporto di un licenziamento per giusta causa, motivo per cui la Salis dovrà pagare una sanzione volta a coprire le retribuzioni dei due collaboratori. Il caso giudiziario. Ilaria Salis è docente ed ex attivista, nota per essere stata in fermo preventivo in Ungheria. L’elezione a europarlamentare con la lista di Avs le ha permesso di uscire dal carcere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ilaria Salis condannata per il licenziamento di due collaboratori: il risarcimento è di 300.000 euro

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Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euro

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