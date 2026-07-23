Ilaria Salis condannata decisione che contesto integralmente

Il tribunale ha condannato Ilaria Salis per aver licenziato due collaboratori senza motivazione valida. La decisione si basa sulla valutazione del caso, con un risarcimento totale di 300.000 euro. La sentenza riguarda il mancato rispetto delle procedure di licenziamento e la mancanza di giusta causa. La condanna si applica esclusivamente alla vicenda processuale e alle conseguenze economiche stabilite.

Ilaria Salis è stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi collaboratori “senza giusta causa”. Il risultato è un risarcimento del danno stabilito complessivamente in 300.900 euro, per i mancati guadagni dei due collaboratori fino a fine mandato, e 10mila euro per le spese legali. In relazione alle notizie diffuse in queste ore – scrive la Salis su X – desidero precisare quanto segue. “Nel marzo 2026 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di primo grado relativa al recesso dal rapporto di collaborazione con due assistenti (un http:co.co.co e una partita IVA), ritenendo insussistente la giusta causa.Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cuba, anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis con la delegazione che consegna gli aiuti umanitari:...

Notizie e thread social correlati

Due assistenti licenziati. Ilaria Salis condannataDue assistenti sono stati licenziati e una donna, Ilaria Salis, è stata condannata dal tribunale per averli licenziati senza giusta causa.

Ilaria Salis condannata per il licenziamento di due ex collaboratoriIl Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato un eurodeputato a pagare oltre 300mila euro a due ex collaboratori.

Temi più discussi: Avs, Ilaria Salis condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa; Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euro; Condannata Ilaria Salis: licenziò due collaboratori, gli deve 300mila euro. Lei: l’appello chiarirà; Ilaria Salis condannata a risarcire due ex collaboratori.

Ilaria #Salis esponente di Avs condannata a risarcire 300mila euro: Ha licenziato due ex collaboratori senza giusta causa. La decisione del giudice dalla Sezione Lavoro del Tribunale di #Milano. tgcom24.mediaset.it/politica/ilari… x.com

Ilaria Salis condannata a risarcire due ex collaboratori reddit

Ilaria Salis condannata per il licenziamento di due collaboratori: il risarcimento è di 300.000 euroIl Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato in contumacia l’euro-deputata per il licenziamento ingiustificato di due ex dipendenti ... quifinanza.it

Condannata Ilaria Salis, oltre 300mila euro di risarcimento: la decisione del giudiceIlaria Salis condannata in primo grado dal Tribunale di Milano: dovrà risarcire oltre 300mila euro ai due ex collaboratori licenziati senza giusta causa. notizie.it