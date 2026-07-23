Ilaria Salis condannata bordata di Fratoianni | Per noi questo è un punto fermo

Ilaria Salis è stata condannata in via definitiva. Fratoianni ha commentato che per il partito si tratta di un punto fermo. Alleanza Verdi e Sinistra ha ribadito l'importanza del rispetto delle sentenze della magistratura e dei diritti dei lavoratori. Salis ha affermato di essere sicura di poter dimostrare le proprie ragioni in appello.

"Per Alleanza Verdi e Sinistra il rispetto delle sentenze della magistratura, e a maggior ragione dei diritti dei lavoratori, è incrollabile. Ilaria Salis ha dichiarato che in appello è sicura di poter dimostrare le sue ragioni. Vedremo come andrà l'appello, ma non c'è dubbio che per noi questo resta un punto fermo ". Questo l'intervento di Nicola Fratoianni, leader di Avs, a margine del convegno "Vento a 25, Genova soffia ancora", che ha commentato la vicenda processuale dell'europarlamentare Ilaria Salis (Avs) condannata ieri, mercoledì 22 luglio, per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. Una vicenda imbarazzante sia per il... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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