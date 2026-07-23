Il tribunale di Milano ha condannato a pagare 300 mila euro di risarcimento due collaboratori licenziati senza giusta causa. Alessandro Sallusti ha commentato l’esito della sentenza con un commento offensivo rivolto a Ilaria Salis, definendola con un’espressione volgare.

“Che figura di m****”. Così Alessandro Sallusti va all’attacco di Ilaria Salis dopo che il tribunale di Milano l’ha condannata a risarcire con 300 mila euro due suoi collaboratori per il licenziamento senza giusta causa. Secondo il giornalista l’europarlamentare di Avs, una volta eletta, “ha scoperto i soldi e il potere e non disdegna né l’una né l’altra cosa”. Alessandro Sallusti attacca Ilaria Salis “Che figura di m****”, “non ci sono altre parole per definire quello che è successo”. Così sulle pagine del quotidiano Libero Alessandro Sallusti definisce l’ultima notizia relativa a Ilaria Salis, condannata a risarcire due suoi ex collaboratori licenziati senza giusta causa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ilaria Salis attaccata da Alessandro Sallusti dopo il licenziamento senza giusta causa, "che figura di m****"

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