Il tribunale ha condannato in contumacia un europarlamentare di un partito sovranista per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori. La decisione è stata annunciata oggi, con la condanna definitiva. L’europarlamentare, eletta nel giugno 2024, aveva già vissuto un arresto e una detenzione prolungata all’estero, in condizioni non conformi alle norme sui diritti umani. La sentenza riguarda esclusivamente la vicenda lavorativa, senza ulteriori implicazioni legali o politiche.

Milano, 22 luglio 2026 – Nuovi guai per Ilaria Salis, l’europarlamentare di Avs eletta nel giugno del 2024 dopo l’arresto e la lunga detenzione in Ungheria in condizioni ben lontane da una situazione di rispetto dei diritti umani. https:www.ilgiorno.itpoliticailaria-salis-controllo-in-hotel-corteo-no-kings-r9skhstz Salis – secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos – è stata condannata a risarcire poco più di 300mila euro di danni a due ex collaboratori ai quali, nel 2025, ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano, Franco Caroleo, dopo il ricorso dei due ex assistenti, rappresentati dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ilaria Salis condannata (in contumacia) per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori

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