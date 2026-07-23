Un video riprende un agente che, con la bodycam accesa, interviene in una lite tra un uomo e due altri soggetti. L’agente separa Fakir dagli altri due, cercando di contenerlo. Durante l’intervento, si sente un dialogo tra i poliziotti, che affermano di aver fatto tutto il possibile per prevenire danni a sé stessi o agli altri. La scena si svolge in un contesto di tensione, con l’agente che cerca di mantenere la calma.

Bologna, 23 luglio 2026 – ”Abbiamo fatto tutto il possibile e del nostro meglio per evitare che questa persona si facesse male o che facesse male ad altri. Ora, oltre il carico enorme da portare durante tutto il tempo delle indagini e il processo, il nostro peso più grande, un peso enorme, è che una persona ha perso la vita davanti ai nostri occhi. E con questo dovremo sempre convivere”. Gli agenti intervenuti al Pilastro: “Siamo sconvolti”. Sono le prime parole (riferite dal loro legale) dei due agenti, 23 e 28 anni, intervenuti al Pilastro, quartiere popolare bolognese. Si dicono “sconvolti per quanto accaduto”, l’ultima cosa al mondo che avrebbero voluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il video della bodycam di un agente, la lite e il contenimento: Fakir separato da due uomini. I poliziotti: “Un peso enorme che sia morto”

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Insomma il pluri delinquente marocchino Fakir aveva attaccato un’altra persona come dimostrano il video della sua bodycam, ora tutti i sinistroidi dovranno chiedergli scusa #Bologna x.com

Al Tg1 video bodycam agente, 'contatto tra Fakir e altra persona' reddit

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