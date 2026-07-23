Un video della bodycam mostra le mani degli agenti sia su Abderrahim Fakir che su un altro uomo con maglietta bianca, con cui Fakir aveva avuto contatto. Si tratta di uno dei quattro filmati relativi alla vicenda della morte di un uomo di 42 anni nel quartiere Pilastro a Bologna.

Le mani degli agenti sia su Abderrahim Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. E’ l’elemento saliente di un quarto video sulla vicenda della morte del 42enne al quartiere Pilastro, a Bologna. Questa volta sono immagini che arrivano dalla bodycam di uno dei due poliziotti, un dispositivo privato che l’agente aveva installato proprio a sua tutela (non è previsto nelle dotazioni degli appartenenti alle forze dell’ordine. “C’è un momento di contatto con altre persone – spiega il legale Gabriele Bordoni – che erano prossime ad un auto e che entrano in contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fakir è entrato a contatto con un’altra persona”: il video della bodycam di uno dei poliziotti

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Fakir, ecco il video della bodycam di un agente:lui era entrato in contatto con un altro uomo

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