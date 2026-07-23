Un video di un minuto e 14 secondi mostra i momenti del tentativo di rianimazione su Fakir Abderrahim, trovato a terra con mani e piedi legati, domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro a Bologna. L’uomo è deceduto durante le operazioni di soccorso. Il filmato riprende il massaggio cardiaco mentre Fakir è steso a terra. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’accaduto.

Un video di un minuto e 14 secondi mostra alcuni momenti del tentativo di rianimazione fatto su Fakir Abderrahim domenica 19 luglio al quartiere Pilastro, Bologna. Sono momenti di forte tensione, i poliziotti sono inginocchiati e aspettano il lavoro dei sanitari. Ma Fakir ha ancora mani e piedi legati. «Ha il volto insanguinato e macchie scure dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino - denuncia il legale dei familiari Fabio Anselmo -. La rianimazione cardiopolmonare viene fatta mentre lui è ancora legato, questo non è ammissibile. La norma impone che una persona venga subito liberata, perché gli agenti non l’hanno fatto? I soccorritori sono stati costretti a tentare di salvarlo ancora legato». 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Il video del massaggio cardiaco a Fakir mentre è a terra: l'uomo, poi deceduto, è legato mani e piedi

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Il video del massaggio cardiaco a Fakir mentre è a terra: l'uomo, poi deceduto, è legato mani e p...

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