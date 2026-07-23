Il video del massaggio cardiaco a Fakir mentre è a terra | l' uomo poi deceduto è legato mani e piedi

Da video.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un video di un minuto e 14 secondi mostra i momenti del tentativo di rianimazione su Fakir Abderrahim, trovato a terra con mani e piedi legati, domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro a Bologna. L’uomo è deceduto durante le operazioni di soccorso. Il filmato riprende il massaggio cardiaco mentre Fakir è steso a terra. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un video di un minuto e 14 secondi mostra alcuni momenti del tentativo di rianimazione fatto su Fakir Abderrahim domenica 19 luglio al quartiere Pilastro, Bologna. Sono momenti di forte tensione, i poliziotti sono inginocchiati e aspettano il lavoro dei sanitari. Ma Fakir ha ancora mani e piedi legati. «Ha il volto insanguinato e macchie scure dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino - denuncia il legale dei familiari Fabio Anselmo -. La rianimazione cardiopolmonare viene fatta mentre lui è ancora legato, questo non è ammissibile. La norma impone che una persona venga subito liberata, perché gli agenti non l’hanno fatto? I soccorritori sono stati costretti a tentare di salvarlo ancora legato». 🔗 Leggi su Video.corriere.it

il video del massaggio cardiaco a fakir mentre 232 a terra l uomo poi deceduto 232 legato mani e piedi
© Video.corriere.it - Il video del massaggio cardiaco a Fakir mentre è a terra: l'uomo, poi deceduto, è legato mani e piedi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il video del massaggio cardiaco a Fakir mentre è a terra: l'uomo, poi deceduto, è legato mani e p...

Video Il video del massaggio cardiaco a Fakir mentre è a terra: l'uomo, poi deceduto, è legato mani e p...

Notizie e thread social correlati

Morte di Fakir, i filmati choc: dal delirio alla rianimazione, ecco cosa si vede. «Tenuto legato anche durante il massaggio cardiaco»I filmati degli ultimi novanta minuti di Abderrahim Fakir mostrano scene di delirio, rianimazione e il soggetto tenuto legato anche durante il...

Genova, uomo a terra dopo un malore salvato col massaggio cardiaco dagli alpini bergamaschiA Genova, un uomo è stato soccorso dagli alpini bergamaschi dopo un malore che lo aveva colpito mentre si trovava per strada.

Temi più discussi: Bologna, 42enne muore durante un controllo di polizia al Pilastro: aperta un'inchiesta; Non respira, questo ha gli occhi fissi: il video della bodycam e gli ultimi 4 minuti di vita di Fakir; Morte di Fakir, i filmati choc: dal delirio alla rianimazione, ecco cosa si vede. Tenuto legato anche durante il massaggio cardiaco; Abderrahim Fakir, le manette, il massaggio cardiaco e lo spray urticante: l'indagine sull'intervento.

fakir il video del massaggioGli ultimi 90 minuti di vita di Abderrahim Fakir, cosa si vede nei video: il delirio, le urla e la rianimazione. Mi vogliono ammazzareNuovi filmati stanno contribuendo a ricostruire gli ultimi novanta minuti di vita di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia ... msn.com

fakir il video del massaggioMorte Fakir, il video del massaggio cardiaco mentre l'uomo è a terraUn nuovo video di circa un minuto mostra Fakir Abderrahim mentre i soccorritori tentano di rianimarlo con un massaggio cardiaco. la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web