Genova uomo a terra dopo un malore salvato col massaggio cardiaco dagli alpini bergamaschi

Da bergamonews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, un uomo è stato soccorso dagli alpini bergamaschi dopo un malore che lo aveva colpito mentre si trovava per strada. Quando hanno visto che era privo di sensi e a terra, i soccorritori sono intervenuti rapidamente e hanno praticato un massaggio cardiaco, riuscendo a riporta­lo alla coscienza. L’intervento tempestivo ha permesso di salvargli la vita.

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Quando hanno notato un uomo a terra, privo di sensi, non ci hanno pensato due volte: subito si sono precipitati in suo soccorso, salvandogli la vita praticando il massaggio cardiaco. Protagonisti della vicenda a lieto fine sono alcuni alpini bergamaschi giunti a Genova per l’Adunata annuale delle penne nere: mercoledì, poco dopo aver allestito l’ospedale da campo dimostrativo (lo stesso che in città è salito agli onori delle cronache in epoca Covid), si stavano rilassando nelle vicinanze del porto antico quando una persona del gruppo ha visto movimenti sospetti lungo la banchina. “Si è alzata ed è corsa in strada, seguita da un altro infermiere, e infine il gruppo ha capito e ci siamo mossi a supporto – racconta uno di loro -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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