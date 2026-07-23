Oggi si è verificata una rapina con ostaggi in una filiale della Banca di Imola a Casalecchio di Reno. Almeno tre uomini armati sono entrati nell’istituto di credito e hanno preso in ostaggio circa dieci persone, tra dipendenti e clienti. Dopo l’assalto, i rapinatori sono scappati lasciando sul posto i carabinieri e un’ambulanza. Sul luogo sono arrivati immediatamente le forze dell’ordine e i soccorritori.

Rapina con ostaggi oggi in una filiale della Banca di Imola a Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Almeno tre malviventi hanno fatto irruzione nell'istituto di credito e, secondo le prime informazioni, hanno costretto una decina di persone, tra dipendenti e clienti, a rimanere all'interno durante il colpo. L'intervento dei carabinieri, con le Aliquote di primo intervento (Api) e altri reparti specializzati, ha consentito di mettere in sicurezza gli ostaggi, mentre i rapinatori sono riusciti a fuggire. L'allarme e' scattato intorno alle 12.30. I militari, dopo una prima fase operativa, sarebbero entrati nella banca passando dai locali sotterranei. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

© Video.corrieredibologna.corriere.it - Il video dei carabinieri e dell'ambulanza davanti alla banca di Casalecchio subito dopo la fuga dei rapinatori

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