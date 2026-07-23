Il disegno di legge sulla governance della portualità italiana sta suscitando discussioni, con i principali punti di discussione che riguardano le possibili ripercussioni su regioni come Sicilia e Calabria. Il viceministro dei Trasporti ha dichiarato che la riforma non penalizzerà queste aree, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui provvedimenti previsti. La proposta mira a modificare la gestione dei porti, coinvolgendo diversi livelli di amministrazione e organizzazione.

Uno dei temi più controversi di quest’ultimo scorcio di legislatura è rappresentato dal disegno di legge destinato a cambiare la governance della portualità italiana. Un percorso iniziato fin dall’insediamento del Governo Meloni, andato avanti un po’ sottotraccia, poi approdato in Parlamento, dove ormai da più di due mesi vanno avanti le audizioni davanti alla Commissione Trasporti di Montecitorio. Nel frattempo, sono scoppiate polemiche, si sono registrate le forti reazioni degli enti territoriali e si è acceso il confronto a livello nazionale e locale. Ne parliamo con il viceministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, che è la vera e propria “anima” di questa riforma. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi: vi spiego la riforma, non penalizzerà Sicilia e Calabria

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