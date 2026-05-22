Verghereto il viceministro ai Trasporti Rixi incontra il candidato sindaco del centrodestra Mercatelli
Nel pomeriggio di ieri, a Verghereto, il candidato sindaco del centrodestra, accompagnato dalla propria lista civica, ha avuto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. Presenti anche un onorevole e il Capo Compartimento di Anas. L'incontro si è svolto nel centro del paese e ha coinvolto discussioni su progetti e interventi infrastrutturali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti specifici della riunione.
Nel pomeriggio di ieri il candidato sindaco Simone Mercatelli, assieme alla propria lista civica, ha incontrato a Verghereto il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, accompagnato dall’onorevole Jacopo Morrone e dal Capo Compartimento Anas.“Al centro del confronto - spiega. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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