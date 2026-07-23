A Fano, nelle Marche, è stata scoperta la Basilica di Vitruvio. Nel frattempo, le Marche della cultura si stanno spostando verso Oriente, con attenzione rivolta a Busan, in Corea del Sud.

Dopo la scoperta della Basilica di Vitruvio, a Fano, ora le Marche della cultura guardano a Oriente. A Busan, in Corea del Sud, si è infatti riunita la 48esima sessione del Comitato del patrimonio mondiale Unesco, che dovrà esaminare, tra le altre, la candidatura a patrimonio dell'umanità di quattordici teatri storici marchigiani - con due umbri e altrettanti romagnoli - compresi nel 'Sistema dei teatri condominiali all'italiana tra XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale'. Il dossier di candidatura per il sito seriale tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria è stato presentato dal ministero della cultura con la Regione a gennaio dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il verdetto sui teatri

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