Il Festival della Chigiana è ripreso oggi con un concerto dedicato a Hans Werner Henze, compositore al centro di quest’anno. L’evento si svolge in chiese e teatri della città, offrendo un ricco programma di concerti durante tutto il fine settimana. La manifestazione prosegue con vari appuntamenti, coinvolgendo artisti e pubblico in diverse location. La kermesse si conferma come uno degli eventi musicali principali della regione, con un focus particolare sulla musica contemporanea.

Siena, 9 luglio 2026 – Un lungo fine settimana di appuntamenti per il Festival della Chigiana, che oggi (giovedì 9) riparte da Hans Werner Henze, il compositore al quale quest’anno è dedicato lo speciale focus sul contemporaneo. Alle 21.15, nella Chiesa di Sant'Agostino, il dialogo con Henze prosegue con i due capolavori «Cantata della fiaba estrema« (su testo di Elsa Morante) e «Le miracle de la rose« (da Jean Genet): teatro musicale «immaginario«, dove parola, visione e suono si intrecciano in una dimensione scenica sospesa. Protagonisti Maria Eleonora Caminada, soprano, e il clarinettista Alessandro Carbonare, con il Coro della Cattedrale di Siena «Guido Chigi Saracini« (diretto da Lorenzo Donati) e il Chigiana Chamber Ensemble. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Festival della Chigiana, un ricco programma di concerti in chiese e teatri

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2026-05-04 Sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

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