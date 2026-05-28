Dopo la pausa post Sanremo, la cantante è tornata sui palchi con un tour nei teatri. Ha anche cambiato look, sfoggiando un nuovo taglio di capelli che ha sorpreso i fan. La sua ripresa avviene pochi mesi dopo aver vinto il Festival con il brano La Noia, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

I l ritorno di Angelina Mango segna una fase nuova della sua carriera. Un scelta importante dopo un periodo di stop necessario per ritrovare equilibrio dopo vittoria del Festival di Sanremo con La Noia. Dopo mesi lontana dai riflettori, l’artista ha scelto di ripartire con un tour più intimo nei teatri, concentrandosi sulla musica e su una dimensione più raccolta rispetto ai grandi eventi televisivi. Un cambiamento che ha toccato anche la sua immagine estetica. D’altronde, lo sanno tutte, dopo un periodo difficile e di grandi trasformazioni, per ricominciare, è quasi un bisogno partire dai capelli. Tutto su Angelina Mango. guarda le foto Il caschetto rosso anni ’80 di Angelina Mango. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la pausa post Sanremo, la cantante torna sui palchi con un tour nei teatri e con nuovo taglio di capelli che sorprende i fan

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