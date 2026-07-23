Il test del DNA svela che suo nonno è Charles Manson | la storia di Sophia Maddox diventa un documentario sconvolgente

Il test del DNA ha rivelato che il nonno di Sophia Maddox era Charles Manson, il famigerato criminale e leader di setta. Maddox, regista e attrice, ha appreso questa notizia durante una prova genetica. La scoperta è diventata protagonista di un documentario, portando alla luce una connessione familiare sconvolgente. La donna ha condiviso l’esito del test senza ulteriori commenti.

Scoprire che il proprio nonno era uno dei criminali più tristemente noti della storia americana. È quanto accaduto a Sophia Maddox, regista e attrice di 26 anni che ha trasformato una rivelazione sconvolgente in My Grandfather Charles Manson, documentario da lei diretto insieme ad Alexandra Orton e disponibile su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale. Per gran parte della sua vita, Maddox non aveva avuto alcun legame particolare con la figura di Charles Manson, mandante della strage di Cielo Drive, nella quale fu uccisa l’attrice Sharon Tate. Da adolescente si era imbattuta nel suo nome cercando online il significato di Helter Skelter dei Beatles, mentre solo in seguito, dopo aver visto il film C’era una volta a. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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GOSSIP: SCOPRIAMO CON UN TEST DEL DNA CHE DUE MEMBRI DELLO SNACK SONO FRATELLI SEPARATI ALLA NASCITA

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