Un gorilla chiamato Kiyomasa, noto come il “filosofo”, è diventato virale sui social. Seduto in silenzio, con lo sguardo fisso davanti a sé e una postura che suggerisce introspezione, ha attirato l’attenzione degli utenti. La sua immagine ha scatenato discussioni online, con molti condividendo foto e commenti. La storia si è diffusa rapidamente, alimentando curiosità sul suo comportamento e sul possibile “segreto” del suo DNA.

Seduto in silenzio, con lo sguardo fisso davanti a sé e una posa che ricorda quella di chi è immerso nei propri pensieri. È così che un gorilla è riuscito a conquistare migliaia di utenti sui social, diventando in poche ore protagonista di meme, commenti e condivisioni. Il protagonista della vicenda si chiama Kiyomasa, un gorilla di pianura occidentale ospitato nello zoo e giardino botanico di Higashiyama, nella città giapponese di Nagoya. In un video diventato virale, l’animale appare seduto da solo mentre tiene un braccio incrociato sul petto e una mano vicino alla bocca, assumendo una postura che molti hanno interpretato come quella di qualcuno intento a riflettere profondamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gorilla “filosofo” diventa il nuovo caso virale sui social: la storia di Kiyomasa e il “segreto” del suo Dna

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