Massimo Troisi 32 anni dopo la storia del Premio a Salina diventa un film-documentario con le voci di grandi artisti

A 32 anni dalla morte, Massimo Troisi torna protagonista a Salina, dove girò “Il Postino”. La manifestazione Marefestival Premio Troisi, giunta alla sua quindicesima edizione, presenterà un film-documentario sulla storia della manifestazione, arricchito dalle voci di grandi artisti. In occasione del Quindicennale, sarà proiettato anche un cortometraggio che ripercorre le 15 edizioni, durante le quali sono stati accolti numerosi ospiti e pubblico.

Massimo Troisi rivive ogni anno a Salina dove girò “Il Postino” grazie al Marefestival Premio Troisi giunto al 15esimo anno: la storia della manifestazione diventerà un film-documentario e sarà anticipata da un cortometraggio proiettato durante il Quindicennale: “In 15 edizioni abbiamo accolto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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MASSIMO TROISI morì a 41 anni dopo le riprese — i medici lo sapevano, ma tacquero

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