Il reboot di Resident Evil diretto da Zach Cregger durerà 95 minuti, con meno zombie e un ritmo più rapido. Secondo il regista, sarà un horror teso, lineare e senza pause. I primi spettatori descrivono l’esperienza come “a tutto gas”, confermando l’intento di un film più breve e intenso rispetto alle versioni precedenti. La durata ridotta e la riduzione degli zombie segnano un cambio di approccio per la nuova versione.

Il reboot di Resident Evil diretto da Zach Cregger durerà appena 95 minuti. Una scelta che conferma l'approccio del regista: un horror teso, lineare e senza pause, già definito dai primi spettatori un'esperienza "a tutto gas". La nuova incarnazione cinematografica di Resident Evil sarà decisamente più compatta rispetto a molti blockbuster contemporanei. A poche settimane dall'uscita, è stata infatti rivelata la durata ufficiale del film diretto da Zach Cregger, autore dell'acclamato Barbarian, e il minutaggio sembra riflettere perfettamente la filosofia con cui il regista ha affrontato il progetto. Un horror più asciutto e concentrato Secondo quanto riportato dal sito della catena cinematografica AMC Theatres, il nuovo Resident Evil avrà una durata di 1 ora e 35 minuti, per un totale di 95 minuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Resident Evil, per il reboot Zach Cregger punta su meno zombie e meno durata: "Sarà un viaggio folle"

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RESIDENT EVIL - Zach Cregger on Survival Horror

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