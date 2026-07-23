Dal 20 agosto al 6 settembre si tiene la sesta edizione della rassegna teatrale ’Ra-dici’ presso il teatro alla Vecchia Pesa di Classe. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione delle periferie e presenta spettacoli teatrali in questo periodo. La rassegna si svolge nello stesso luogo ogni anno, coinvolgendo compagnie e artisti locali. La programmazione include rappresentazioni di diversi generi teatrali, con un focus sulla promozione culturale nelle zone periferiche.

Dal 20 agosto al 6 settembre torna la rassegna teatrale ’Ra-dici’, alla sua sesta edizione, che vede come suo luogo d’elezione la Vecchia Pesa di Classe. Il filo conduttore è l’atto di ’danzare attorno al fuoco spento’: muoversi comunque e creare relazione anche attorno a un’assenza, di trasformare il vuoto in possibilità. Accanto alla storica sede di Classe, la rassegna abiterà quest’anno il parco del Museo Classis, il Ridotto del Teatro Rasi, la saletta Mandiaye N’Diaye, la Libreria Longo e lo Spazio Z.A.R.A in Darsena, creando un vero e proprio circuito culturale diffuso. "Ra-dici – ha commentato l’assessora al Decentramento Federica... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro alla Vecchia Pesa. Torna la rassegna Ra-dici: "Valorizziamo le periferie"

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