Le storie delle periferie romane diventano teatro | torna Mamma Roma con due serate gratuite da non perdere

Le periferie romane saranno al centro di due serate gratuite dedicate alla rappresentazione teatrale “Mamma Roma” nell’estate 2026. La manifestazione si concentra sulla narrazione delle storie di queste zone, con un focus su temi come memoria, relazioni familiari e speranza di riscatto. L’evento mira a valorizzare il ruolo delle periferie come ambienti di vita e di cultura, coinvolgendo il pubblico in un racconto che riflette le esperienze e le aspirazioni delle comunità locali.

Nell’estate 2026, le periferie romane tornano protagoniste, non come semplice sfondo, ma come cuore vivo di un racconto teatrale fatto di memoria, linguaggi, madri, famiglie e desiderio di riscatto. “ Mamma Roma ” riporta in scena le voci dei quartieri popolari con due serate di teatro gratuito aperto al pubblico: un’occasione per vedere Roma da un punto di vista più vero, corale e contemporaneo. “Mamma Roma” torna dove è nata l’esperienza di teatro delle periferie: Primavalle e Tor Marancia. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo il debutto del 2025, Mamma Roma – Tragedia popolare in cinque atti torna con due nuove repliche aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Mamma Roma: la memoria delle periferie va in scenaDa cinque anni, un artista lavora nei quartieri romani, raccogliendo testimonianze e ricordi della vita quotidiana e delle periferie.

Temi più discussi: Mamma Roma, tragedia popolare in cinque atti a Primavalle e Tor Marancia; MAMMA ROMA: la memoria delle periferie si fa spettacolo. Dal 10 al 12 luglio, Primavalle e Tor Marancia; Mamma Roma: la memoria delle periferie va in scena; Cosa fare a Roma (anche gratis) venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio? Dai Celebrity Games al Fish & Wine Festival.

Le storie delle periferie romane diventano teatro: torna Mamma Roma con due serate gratuite da non perdereMamma Roma torna con due serate di teatro gratuito: le periferie diventano racconto vivo tra memoria, madri e riscatto. funweek.it

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