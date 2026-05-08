Torna il Teatro della Scuola Rassegna dedicata alla pace

Quest’anno si torna a parlare di Teatro della Scuola, una rassegna che quest’anno raggiunge la sua trentatreesima edizione e per la prima volta ottiene il riconoscimento di Rassegna Nazionale. La manifestazione, dedicata a temi legati alla pace, si svolge con la partecipazione di diverse scuole e compagnie teatrali provenienti da varie regioni. La programmazione prevede spettacoli, reading e incontri che coinvolgono studenti e insegnanti.

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Quest’anno la manifestazione Teatro della Scuola, giunta alla sua XXXIIIª edizione, che per la prima volta ha ottenuto il riconoscimento di "Rassegna Nazionale", sarà incentra sul tema della Pace. Il programma, dal 15 maggio al 7 giugno, è stato presentato ieri mattina in sala consiliare nel corso di una conferenza stampa. Nata nel 1993 come rassegna interprovinciale, la Rassegna rappresenta da oltre trent’anni un punto di riferimento per il teatro scolastico, promuovendo formazione, creatività, incontro e confronto tra scuole, studenti, docenti e operatori professionisti. Il tema scelto per questa edizione è la Pace, intesa come valore educativo, sociale e culturale da esplorare attraverso il linguaggio teatrale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Teatro della Scuola. Rassegna dedicata alla pace Notizie correlate Torna Portello segreto 2026, la rassegna culturale dedicata alla “città invisibile”Tornano gli eventi a Padova con una delle rassegne culturali più riconoscibili della città. ‘The Frozen Show’, nuovo appuntamento benefico della rassegna dedicata al teatro per le famiglieDomenica 22 alle 17, presso la Sala Polivalente della Fondazione Ado, si terrà lo spettacolo per tutta la famiglia ‘The Frozen Show’. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torna il Teatro della Scuola. Rassegna dedicata alla pace; A Bagni di Lucca la 33^ Rassegna Nazionale Teatro della Scuola; Unione Terre di Castelli: torna il Teatro dei Ragazzi. Da sabato 9 maggio la 41esima edizione del Festival; Piccole platee, al Filodrammatici torna il teatro per la prima infanzia. Torna il Teatro della Scuola. Rassegna dedicata alla paceQuest’anno la manifestazione Teatro della Scuola, giunta alla sua XXXIIIª edizione, che per la prima volta ha ottenuto il riconoscimento di Rassegna Nazionale, sarà incentra sul tema della Pace. Il ... lanazione.it A Bagni di Lucca torna la 33esima ‘Rassegna nazionale del teatro della scuola’Dal 15 al 30 maggio avrà luogo l'edizione 2026 all'insegna della pace: oltre 30 tra spettacoli, laboratori e momenti di formazione ... luccaindiretta.it #Portogruaro - “Il posto dove nascono i sogni”, sabato al Russolo in scena gli allievi della scuola di teatro Come da tradizione la classe di teatro della Scuola di Musica Santa Cecilia porterà in scena i frutti degli insegnamenti e del lavoro svolto durante l’anno facebook