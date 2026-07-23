Il tartufo sfida la siccità Annata frenata dal caldo | Ora però serve pioggia

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’estate ha portato un’abbondanza di tartufo nero estivo, con raccolti di buona qualità e prezzi accessibili. Tuttavia, il caldo estremo ha interrotto questa fase favorevole, riducendo le quantità e causando preoccupazioni tra i cercatori. Ora si richiede pioggia per sostenere la crescita del tartufo e mitigare gli effetti della siccità. La stagione si presenta quindi incerta, con l’attesa di condizioni climatiche più favorevoli per la continuazione della raccolta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’estate da incorniciare, almeno fino a quando il caldo estremo non ha iniziato a cambiare le carte in tavola. La raccolta del tartufo nero estivo, lo scorzone, ha regalato settimane di abbondanza, qualità e prezzi accessibili, riportando ottimismo tra cercatori e operatori del settore. Ma ora l’emergenza siccità rischia di compromettere il finale di stagione e di condizionare anche il futuro del tartufo bianco. "Da quando è iniziata la raccolta abbiamo registrato un’apprezzabile abbondanza, con un incremento significativo rispetto allo scorso anno e pezzature di ottimo livello", spiega Monica Nacci di Nacci Tartufi. Lo scorzone, molto richiesto soprattutto dalla ristorazione, si è mantenuto su quotazioni intorno ai 40 euro l’etto, rendendosi protagonista di una stagione positiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il tartufo sfida la siccit224 annata frenata dal caldo ora per242 serve pioggia
© Lanazione.it - Il tartufo sfida la siccità. Annata frenata dal caldo: "Ora però serve pioggia"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incendi: “Con il caldo e la siccità i boschi sono in pericolo. Serve più prevenzione”Con l’aumento delle temperature e la siccità, i boschi sono più esposti al rischio di incendi.

Vendemmia in Bergamasca salvata dalla pioggia. E ora si parla di «ottima annata»La vendemmia in Bergamasca si è salvata grazie alle recenti piogge, che hanno evitato danni ai grappoli maturati in anticipo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web