Con l’aumento delle temperature e la siccità, i boschi sono più esposti al rischio di incendi. Le condizioni climatiche rendono più difficile il controllo degli incendi e aumentano la probabilità di propagazione rapida. Il capo del Servizio antincendio boschivo dei vigili del fuoco ha sottolineato che la presenza di vento complica ulteriormente le operazioni di spegnimento, evidenziando la necessità di intensificare le misure di prevenzione.

Intervista ad Adriano Alfonso Scica, capo del Servizio antincendio boschivo dei vigili del fuoco: “Con il vento diventa tutto più complicato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Incendi: “Con il caldo e la siccità i boschi sono in pericolo. Serve più prevenzione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendi, Sos prevenzione: non ci sono i canadair. «E pochi vigili del fuoco»In Puglia, gli incendi stanno causando danni significativi, con un incendio sabato che ha interessato più di sessanta ettari di pineta e macchia...

Siccità e irrigazione, Confai: «Serve più prudenza sulla gestione dell’acqua»Le scarse piogge in Lombardia stanno generando preoccupazione tra gli agricoltori, che chiedono maggiore attenzione nella gestione delle risorse...

Temi più discussi: Incendi: Con il caldo e la siccità i boschi sono in pericolo. Serve più prevenzione; Il 42% degli incendi è causato dalle ondate di caldo: lo studio su roghi e meteo estremo; Caldo record: Italia ed Europa nella morsa dell'anticiclone; Terza ondata di caldo africano sull’Italia. Incendi al Nord.

Milano, incendio deposito BRT. Il testimone: Con il caldo e un po’ d'aria si è infiammato tutto x.com

La morsa del caldo per due settimane, sale l'allerta nelle cittàAl momento i bollini rossi del ministero della Salute, che indicano il massimo livello di rischio caldo sono, fino a domenica, solo due: Firenze e Perugia. Ma da lunedì, con l'accentuarsi del caldo, p ... ansa.it

Il caldo record si estende in Francia, incendi sempre attivi nel sudLa terza ondata di afa in due mesi in Francia si estende ai dipartimenti dell'ovest del paese e domani nel quadrante nord-ovest saranno 24 i dipartimenti con bollino rosso. In molte regioni si toccher ... ansa.it