La vendemmia in Bergamasca si è salvata grazie alle recenti piogge, che hanno evitato danni ai grappoli maturati in anticipo. Le precipitazioni non hanno compromesso la qualità dell’uva, e si prevede un’ottima annata con carichi di raccolto buoni. La stagione calda e siccitosa ha anticipato la raccolta, che avverrà prima del previsto. La produzione complessiva dovrebbe ridursi di circa il 10 per cento rispetto all’anno scorso.

CALDO. Grappoli maturati in anticipo. Le precipitazioni degli ultimi giorni non hanno danneggiato l’uva: attesi carichi buoni. La stagione siccitosa porterà a raccogliere le uve prima del previsto con un calo della produzione stimato intorno al 10%. I viticoltori bergamaschi tracciano un primo bilancio, quando mancano circa tre settimane all’inizio della vendemmia, previsto già ai primi di agosto con le basi spumante. Sul fronte meteo, il grande caldo registrato sin dalla primavera e proseguito senza sosta tra giugno e luglio, ha accelerato la maturazione dei grappoli verso l’invaiatura. Nella nostra provincia operano 300 aziende produttrici di uva e 85 che imbottigliano con etichette proprie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Vendemmia in Bergamasca salvata dalla pioggia. E ora si parla di «ottima annata»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket - "B» femminile. Pistolesi: "Ottima annata». Il coach resta altri 2 anniLe biancorosse di Pistolesi hanno concluso la stagione nella fase di qualificazione dei play-off nazionali.

Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. Annata super per Puckza, Licina va aspettato»Il direttore sportivo ha dichiarato che la stagione si è conclusa in modo positivo, sottolineando come l’obiettivo principale sia stato mantenuto...

Argomenti più discussi: Vendemmia in Bergamasca salvata dalla pioggia. E ora si parla di ottima annata; Il nubifragio scoperchia palestre e palasport ma salva la vendemmia: Per noi è un sollievo; Il nubifragio scoperchia palestre e palasport ma salva la vendemmia | Per noi è un sollievo.

Vendemmia in Bergamasca salvata dalla pioggia. E ora si parla di ottima annataGrappoli maturati in anticipo. Le precipitazioni degli ultimi giorni non hanno danneggiato l’uva: attesi carichi buoni. ecodibergamo.it