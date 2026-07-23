Durante un evento promozionale, Matt Damon ha dichiarato che il sesto film della saga di Bourne con lui potrebbe essere in fase di sviluppo. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’attore ha espresso interesse a riprendere il ruolo di Jason Bourne. Nessuna data di uscita è stata comunicata, e i dettagli sul progetto rimangono ancora riservati. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della serie, ma non ci sono ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Jason Bourne, proprio lui! Anzi, Bourne 6. Di recente, durante il frenetico tour promozionale dell' Odissea di Christopher Nolan, in cui Matt Damon interpreta una versione tormentata di Ulisse (e per cui subito sono girate numerose voci sugli Oscar) è stato chiesto all'attore a che punto fosse il sesto capitolo della saga del thriller d’azione Bourne. Anche nel nuovo film, in sviluppo da tempo, Damon tornerà nei panni dell'agente perennemente accigliato. D'altronde, chi non lo sarebbe dopo vent'anni passati a sfuggire alla CIA? L'ultimo capitolo della saga, Jason Bourne, è uscito ormai dieci anni fa. Insomma, sembra arrivato il momento che la risposta americana a James Bond, afflitta da una cronica amnesia, faccia il suo esplosivo ritorno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il sesto film della saga di Bourne con Matt Damon potrebbe finalmente diventare realtà: ecco tutto quello che sappiamo

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Matt Damon conferma il ritorno di Jason Bourne nuovi sviluppi in arrivo

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