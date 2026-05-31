Jason Bourne | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Jason Bourne: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, domenica 31 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jason Bourne, film del 2016 diretto da Paul Greengrass. Quinto film della serie di Bourne, è il sequel di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo del 2007. Nei panni del protagonista Jason Bourne c’è sempre Matt Damon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dopo dieci anni di latitanza l’ex sicario della CIA Jason Bourne si trova in Grecia, dove si procura da vivere e si tiene in forma partecipando ad alcuni incontri clandestini di pugilato. Intanto a Reykjavík Nicky Parsons... 🔗 Leggi su Tpi.it

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JASON BOURNE 6 Trailer (HD) Matt Damon, Daniel Craig, Jeremy Renner | Fan Concept 5.0

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I personaggi nei film di Bourne sono villain fantastici e molto ben progettati. reddit

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