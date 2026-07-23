il rotary firenze alla fondazione primo conti

I soci del Rotary Club Firenze hanno visitato la Fondazione Primo Conti, situata nella villa quattrocentesca “Le Coste”. La visita si è concentrata sull’arte del Novecento e sul patrimonio culturale fiorentino. La villa, che per anni è stata anche la residenza e il luogo di lavoro dell’artista Primo Conti, ospita ora la fondazione dedicata alla sua memoria e alle sue opere. La serata ha unito arte, storia e cultura in un’unica occasione.

Firenze, 23 luglio 2026 – Una serata dedicata all’arte del Novecento, alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio culturale fiorentino. I soci del Rotary Club Firenze hanno visitato la Fondazione Primo Conti, ospitata nella quattrocentesca villa “Le Coste”, per molti anni abitazione e luogo di lavoro dell’artista. La villa è sede della Fondazione dal 1980, grazie alla donazione della famiglia Conti, e rappresenta la realizzazione del progetto a lungo coltivato dal maestro: conservare e tramandare la memoria dei più importanti movimenti innovativi del Novecento. Ad accogliere i partecipanti sono state la presidente della Fondazione, Gloria Manghetti, e Chiara Berni Pieralli, responsabile dell’Archivio storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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