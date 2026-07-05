i progetti di conti e iardella nuovi presidenti rotary

Nel Rotary Club di Carrara e Massa si è svolto il cambio di presidenza per la nuova annata. Il nuovo presidente è un medico, che assumerà ufficialmente il ruolo fino a luglio. Contestualmente, sono stati annunciati i progetti avviati dai predecessori, tra cui iniziative di carattere sociale e di servizio alla comunità. La cerimonia di passaggio della campana ha segnato il momento di transizione tra le due figure alla guida del club.

Tempo di passaggio della ’campana’ al Rotary Club di Carrara e Massa. Con l’inizio della nuova annata, il collare del club passa al dottor Alberto Conti: spetterà a lui il ’tocco’ fino a luglio prossimo. Medico con incarichi direttivi prestigiosi (fra gli altri coordinatore dell’Area emergenza dell’Usl Toscana Nord Ovest, primario del pronto soccorso del Noa, direttore del Dipartimento emergenza area critica e blocco operatorio dell’Asl), ha all’attivo pure esperienze di docenza e ricerca, con numerose pubblicazioni anche a livello internazionale. Nel suo programma iniziative che spazieranno dal sociale al culturale, dall’economia alla salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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