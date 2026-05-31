Una serata al Rotary Club Firenze Sud ha trattato i diritti dei bambini affetti da malattie rare e delle loro famiglie. L'evento ha coinvolto testimonianze e discussioni su come affrontare le sfide legate a queste condizioni, con un focus sull’importanza di ascolto e di responsabilità. L’incontro ha unito cultura e solidarietà, portando all’attenzione temi sensibili legati ai bisogni di questi bambini e delle loro famiglie.

Firenze, 31 maggio 2026 - Una serata in cui cultura e solidarietà si sono intrecciate, raccontate a cuore aperto, intorno a un tema che richiede ascolto, competenza e responsabilità: le storie dei bambini affetti da malattie rare e delle loro famiglie. A Villa Olmi, il Rotary Club Firenze Sud presieduto da Joern Lahr ha promosso l’incontro dedicato a “ Storie di bambini rari, non invisibili”, trasformando l’appuntamento in un momento di riflessione civile e di attenzione concreta verso chi affronta ogni giorno percorsi complessi, spesso silenziosi. Ad aprire la serata però è stato un momento di approfondimento culturale, con la relazione del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, incontro sui diritti dei bambini malati del Rotary Club Firenze Sud

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