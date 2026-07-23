Il ritorno di Orvieto Sound Festival Serate d’autore in Piazza del Popolo

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da domani a domenica si svolge in Piazza del Popolo la nuova edizione di Orvieto Sound Festival. Sul palco si esibiranno Serena Rossi, i Pfm - Premiata Forneria Marconi e il format ’We love 2000’. L’evento prevede tre serate di musica dal vivo con artisti italiani e band storiche, che si concluderanno domenica sera. La manifestazione torna dopo una pausa e coinvolge diverse fasce di pubblico con spettacoli di musica dal vivo.

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Serena Rossi, la Pfm - Premiata Forneria Marconi e il format ’ We love 2000 ’: ecco il trio delle meraviglie di Orvieto Sound Festival, in scena da domani a domenica in Piazza del Popolo. L’edizione 2026 è promossa dal Comune in collaborazione con Mea Concerti, con direzione artistica di Pino Strabioli. "Si riparte all’insegna della qualità – commenta Strabioli – unendo musica, tradizione e parole". Si inizia fortissimo con Serena Rossi e il suo “SereNata a Napoli”, domani alle 21: una dichiarazione d’amore alla sua città, dalle mille contraddizioni e dall’anima femminile fatto di musica e parole, con la regia di Maria Cristina Redini e un’orchestra di sei elementi per un viaggio che intreccia storie, canti e leggende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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