L'Orvieto Sound Festival si svolgerà dal 24 al 26 luglio in Piazza del Popolo. Le prime artiste annunciate sono Serena Rossi e la band Premiata Forneria Marconi. L'evento è promosso dal Comune e organizzato con Mea Concerti, con la direzione artistica affidata a Pino Strabioli. La manifestazione prevede tre serate di musica, con artisti italiani già confermati per questa edizione.

Sono Serena Rossi e la Pfm - Premiata Forneria Marconi le prime stelle annunciate della nuova edizione di “Orvieto Sound Festival“, che si terrà in Piazza del Popolo dal 24 al 26 luglio, promosso dal Comune in collaborazione con Mea Concerti e con la direzione artistica di Pino Strabioli. "Dopo un anno di stop – dice la sindaca Roberta Tardani – Orvieto Sound Festival torna ad animare l’estate con una proposta rinnovata che punta su tre elementi fondamentali: qualità artistica, eterogeneità dell’offerta e sostenibilità economica. Grazie all’esperienza di Mea Concerti e alla supervisione artistica di Pino Strabioli abbiamo voluto costruire un cartellone capace di parlare a pubblici diversi, con spettacoli di grande livello e artisti di richiamo nazionale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orvieto Sound Festival Serena Rossi e la Pfm

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