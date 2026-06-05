Apriti Cinema torna in piazza Pitti 43 serate gratuite tra film d’autore festival e omaggi

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze si rinnova l’appuntamento con Apriti Cinema, l’arena estiva che porta il grande schermo in Piazza de’ Pitti: dal 15 giugno al 26 luglio, ogni sera alle 21.45 (con due eccezioni alle 21.30). In programma film di fiction e documentari in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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