Apriti Cinema torna in piazza Pitti 43 serate gratuite tra film d’autore festival e omaggi

Nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze si rinnova l’appuntamento con Apriti Cinema, l’arena estiva che porta il grande schermo in Piazza de’ Pitti: dal 15 giugno al 26 luglio, ogni sera alle 21.45 (con due eccezioni alle 21.30). In programma film di fiction e documentari in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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