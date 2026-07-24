A quattordici anni dall’ultima messa in onda, Carlo Lucarelli torna con “Blu notte” in prima serata su Raitre. Il programma, dedicato ai misteri e ai crimini irrisolti, riprende la trasmissione che aveva segnato il racconto della cronaca nera in televisione. La nuova edizione mantiene il focus sui casi dimenticati, con puntate che approfondiscono dettagli e testimonianze di fatti mai chiariti o rimasti senza soluzione.

A quattordici anni dall’ultima edizione, Carlo Lucarelli riporta in prima serata su Raitre uno dei programmi che hanno segnato il racconto della cronaca nera in televisione. Dal 19 settembre debutta Blu notte - Misteri dimenticati, una nuova serie di sei puntate prodotta da Rai Cultura con Ruvido e realizzata per la prima volta a Torino. Il format mantiene la sua identità e sceglie di puntare su casi meno conosciuti della cronaca italiana, vicende finite ai margini dell’attenzione pubblica ma ancora ricche di interrogativi. "Attraversiamo tutti i generi – spiega Lucarelli – il giallo classico, il noir, il thriller. Abbiamo tanti casi poco conosciuti ed è proprio questo il bello". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lucarelli con “Blu notte“ sui misteri dimenticati

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