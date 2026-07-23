Roma, 23 luglio 2026 – La minaccia della chiusura di un altro passaggio marittimo lungo pochi chilometri sta facendo tremare, ancora di più, l’intera economia mondiale. In nottata, i ribelli Houthi filo-iraniani hanno colpito due petroliere saudite che cercavano di violare il blocco navale dichiarato contro l'Arabia Saudita attraversando lo stretto di Bab al-Mandeb. Parliamo di un varco nevralgico che conduce al Mar Rosso: prima della guerra rappresentava circa il 12% dei flussi mondiali di petrolio via mare. Gli Houthi minacciano così di paralizzare un altro punto critico per le forniture mondiali di greggio, in aggiunta al blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il rischio di un nuovo choc petrolifero: lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso e l'incubo del greggio senza via d'uscita

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IRAN'S NEW POWER: Strait of Hormuz crisis DEEPENS, oil shock looms

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