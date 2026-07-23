Il rischio di un nuovo choc petrolifero | lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso e l' incubo del greggio senza via d' uscita

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rischio di un nuovo choc petrolifero aumenta a causa della possibile chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, un passaggio strategico di pochi chilometri. La sua chiusura potrebbe bloccare il transito di greggio, influendo sull’approvvigionamento globale. La minaccia di un’interruzione di questa via marittima preoccupa i mercati e le economie di tutto il mondo, considerando la sua importanza nel traffico energetico internazionale.

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Roma, 23 luglio 2026 – La minaccia della chiusura di un altro passaggio marittimo lungo pochi chilometri sta facendo tremare, ancora di più, l’intera economia mondiale. In nottata, i ribelli Houthi  filo-iraniani hanno colpito due petroliere saudite  che cercavano di violare il blocco navale dichiarato contro l'Arabia Saudita attraversando lo stretto di Bab al-Mandeb. Parliamo di un varco nevralgico che conduce al  Mar Rosso: prima della guerra rappresentava circa il 12% dei flussi mondiali di petrolio via mare. Gli Houthi minacciano così di paralizzare un altro punto critico per le forniture mondiali di greggio, in aggiunta al blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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