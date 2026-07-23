Nel tratto di mare tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, gli Houthi minacciano di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo mondiale. Dopo aver attaccato navi saudite, i militanti hanno diffuso un messaggio sui social in cui avvertono di poter impedire il passaggio delle imbarcazioni. Un post su Truth, attribuito a un ex presidente, ha lanciato un monito diretto agli Houthi, in risposta alle azioni nella zona.

Una misura del clima di allarme di queste ore lo dà il post social pubblicato su Truth da Donald Trump, in cui lancia direttamente “un monito” agli Houthi, dopo l’attacco alle navi saudite. Se dovessero farlo di nuovo, ha minacciato il presidente Usa, “saranno inflitte pesanti sanzioni militari all’Iran e, naturalmente, agli stessi Houthi”. Gli occhi in queste ore sono puntati sullo stretto di Bab el Mandeb, il passaggio marittimo all’estremità meridionale del Mar Rosso, dove le milizie sciite minacciano di fermare le vitali forniture di petrolio dell’Arabia Saudita. Negli ultimi mesi il corridoio ha assunto un’importanza strategica: è una delle ultime vie rimaste per il trasporto del greggio proveniente dai paesi del Golfo e diretto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bab el-Mandeb, cosa sta succedendo nello stretto sul Mar Rosso e quali sono i rischi del blocco minacciato dagli Houthi

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#RelataRefero: guerra #USA all' #Iran Lo #Yemen degli #Houthi colpisce navi dell' #ArabiaSaudita nello Stretto di #BabElMandeb. Si apre un nuovo fronte di crisi sul #MarRosso, in aggiunta al blocco dello Stretto di #Hormuz da parte dell’ #Iran. askanews.it/2 x.com

I Houthi rivendicano l'attacco ai petroliere sauditi nel Mar Rosso reddit

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