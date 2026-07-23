il rimini finalmente alza il sipario sabato la presentazione sulla sabbia

Sabato alle 11, sulla spiaggia del Bagno 26, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo Rimini. L’evento segna il debutto della squadra dopo aver ottenuto il titolo sportivo e aver avviato il nuovo progetto. La manifestazione è aperta al pubblico e sarà l’occasione per conoscere la formazione e il nuovo assetto societario. Nessun dettaglio sui giocatori o sul programma specifico, solo l’annuncio della prima uscita pubblica del club riminese.

Iniziare da zero e riaccendere l’entusiasmo. Dopo l’assegnazione del titolo sportivo, il nuovo Rimini si toglie i veli e scopre le sue carte. L’appuntamento per riaccendere i motori e svelare l’anima del nuovo corso è fissato per sabato, alle 11, sulla sabbia e sotto il sole del Bagno 26. Una conferenza stampa aperta a media, operatori e tifosi per spalancare le finestre sul domani, mettendo sul tavolo i volti della dirigenza, la struttura organizzativa e le linee guida del programma sportivo. Sotto il cielo della Riviera, la società prova così a ricucire il filo della passione con la città e il territorio, gettando le fondamenta di un progetto che punta a mettere radici solide e durature. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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