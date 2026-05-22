Si alza il sipario sulla Fiera internazionale Cicloevento

Oggi si apre ufficialmente la Fiera internazionale Cicloevento, un evento che si svolge a Cesenatico e che vede la partecipazione di numerosi espositori e visitatori. L’iniziativa è organizzata dal consorzio formato da Confesercenti e Confartigianato, che riuniscono le aziende del settore delle due ruote e dei prodotti per ciclisti. La manifestazione, giunta alla sua edizione, presenta una vasta gamma di biciclette, accessori e novità dedicate agli appassionati di ciclismo.

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