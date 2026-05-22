Si alza il sipario sulla Fiera internazionale Cicloevento
Oggi si apre ufficialmente la Fiera internazionale Cicloevento, un evento che si svolge a Cesenatico e che vede la partecipazione di numerosi espositori e visitatori. L’iniziativa è organizzata dal consorzio formato da Confesercenti e Confartigianato, che riuniscono le aziende del settore delle due ruote e dei prodotti per ciclisti. La manifestazione, giunta alla sua edizione, presenta una vasta gamma di biciclette, accessori e novità dedicate agli appassionati di ciclismo.
Oggi si inaugura la Fiera internazionale Cicloevento organizzata da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, riunite nel consorzio Cicloevento, che portano in riviera il meglio delle due ruote a pedale e dei prodotti dedicati ai ciclisti. In piazza Andrea Costa, nella cornice del Grand Hotel e del grattacielo di Cesenatico, si vedranno e si potranno toccare con mano le ultime biciclette, gli accessori e le invenzioni più recenti legate alle due ruote a pedale. È un grande villaggio che oltre alla grande piazza occupa anche buona parte del tratto centrale di viale Carducci e la prima parte di viale Roma. Sono 50 le aziende espositrici,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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