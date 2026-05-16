Festa del Vino si alza il sipario Studenti chef e brindisi corale per la cena di presentazione

Si è aperta ufficialmente la Festa del Vino con una cena di presentazione che ha coinvolto studenti chef e produttori locali. La serata ha visto un brindisi collettivo e un momento di confronto tra i partecipanti, segnando l’inizio delle attività dell’edizione numero 68. La cena ha rappresentato un momento preparatorio, con la partecipazione di studenti impegnati nella preparazione dei piatti e produttori che hanno portato i loro vini. L’evento ha dato il via alle successive iniziative della manifestazione.

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I protagonisti della maxi-cena con i produttori, propedeutica all’edizione 68 della "Festa del Vino" di Montespertoli, sono stati proprio loro: gli alunni dell’Enriques di Castelfiorentino (con il docente e la dirigente scolastica) che hanno operato in cucina e servito ai tavoli centinaia di persone, proponendo abilmente i piatti della tradizione del territorio insieme ai vini sublimi di questo scorcio di Chianti. I ragazzi, al termine dell’evento giovedì sera organizzato ai Lecci, hanno ricevuto tra gli applausi di tutti un attestato ed il ringraziamento del sindaco Alessio Mugnaini e della sua giunta. La serata con i produttori - presenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Festa del Vino", si alza il sipario. Studenti chef e brindisi corale per la cena di presentazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alkmaar, si alza il sipario: la Tramp-Italy debutta in Coppa del MondoLa stagione internazionale del trampolino elastico entra nel vivo con una tappa che vale come “prima verifica” dell’anno per l’Italia. Eccellenze del territorio in vetrina. Si alza il sipario su AgrivareseDomani i Giardini Estensi e Villa Mirabello torneranno a trasformarsi in un grande spazio a cielo aperto dedicato all’agricoltura e al rapporto tra... SUBER - SUVERETO WINE FESTIVAL, oltre 2.000 visitatori per la festa del vino che conquista giovani e territorio x.com Sostituto del vino - una domanda reddit Successo per la presentazione della 68ª Festa del Vino di MontespertoliSvelato il calendario e le novità della manifestazione, tra degustazioni guidate, incontri culturali e appuntamenti. gonews.it Tutto pronto per la Mostra del Chianti a Montespertoli la più antica festa del vino della ToscanaLa manifestazione si svolge dal 30 maggio al 7 giugno in Piazza del Popolo e Piazza Machiavelli, per degustare il vino acquistando un calice ... intoscana.it