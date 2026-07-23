Un rendering della nuova abitazione nel bosco, realizzato dall’architetta Maria Mascarucci, è stato presentato per una famiglia. La vicenda riguarda Catherine Birmingham, 45 anni, australiana, e Nathan Trevallion, 51 anni, britannico. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze specifiche di questa vicenda.

Q uando la vicenda di Catherine Birmingham, 45 anni, australiana, e Nathan Trevallion, 51 anni, britannico, è arrivata sulle prime pagine, in molti sono rimasti colpiti dalla loro scelta di vita: crescere i tre figli, la maggiore di 9 anni e i gemelli Galorian e Bluebell di 6-7, in un casolare di Palmoli, provincia di Chieti, senza acqua corrente, elettricità e scuola tradizionale. Una scelta radicale, fondata sull’unschooling e su un rapporto totale con la natura, che nel novembre 2025 ha portato il Tribunale dei minori dell’Aquila a sospendere la responsabilità genitoriale della coppia e ad allontanare i bambini dai genitori. Reggio Children: in cosa consiste questo approccio educativo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il rendering della nuova casa nel bosco realizzato dall'architetta Maria Mascarucci per la famiglia di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion

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