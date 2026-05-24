Famiglia nel bosco Nathan Trevallion a Fuori dal Coro | Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli

Da tgcom24.mediaset.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella puntata di domenica 24 maggio di "Fuori dal Coro", in onda in prima serata su Retequattro e condotto da Mario Giordano, è stata trasmessa l'intervista, realizzata da Raffaella Regoli, a Nathan Trevallion, il papà della "famiglia nel bosco". Nathan si trova ora, insieme a Catherine, nella nuova casa, dove spera di poter presto accogliere i suoi figli e riunire la famiglia. E racconta: "Io tutte le mattine vado a Vasto alla casa-famiglia. Vado sei giorni a settimana".,, E invece Catherine quante volte può vedere i bambini?"Al momento lei ha due videochiamate a settimana. La settimana scorsa ha fatto un incontro protetto: un'ora piena di felicità e di amore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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