A Palmoli, i lavori per la nuova casa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham inizieranno a settembre. La famiglia, attualmente nel bosco, aspetta che i lavori edili abbiano inizio in quel mese. Durante l’estate, si sono susseguite novità e speranze, tra cui un ottimismo espresso dal loro avvocato riguardo a un possibile ricongiungimento con i figli.

Settembre potrebbe essere il mese in cui Nathan Trevallion e la moglie Catherine Birmingham potranno assistere ai lavori per la nuova casa di Palmoli. È un’estate piena di novità, quella della famiglia nel bosco, che ora è incoraggiata dall’ottimismo di Simone Pillon, il loro avvocato, sulle possibilità di un ricongiungimento con i figli. La nuova casa sarà adiacente al casolare di Palmoli Il punto dei lavori secondo l'architetto Simone Pillon e le possibilità del ricongiungimento La nuova casa sarà adiacente al casolare di Palmoli Il Comune di Palmoli ha dunque concesso l’autorizzazione alla costruzione di un fabbricato più adeguato alle normative vigenti nelle adiacenze del vecchio casolare in cui la famiglia del bosco viveva prima che scoppiasse il caso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, i lavori della nuova a casa di Nathan e Catherine a Palmoli partiranno a settembre

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Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella nuova casa - 1Mattina News 20/05/2026

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