Lunedì 27 si è tenuta una Conferenza dei Servizi presso il Cermec di Massa per autorizzare l’inizio delle attività sperimentali del progetto ‘Valor’. L’obiettivo è recuperare Raee e terre rare attraverso un processo di selezione delle schede elettroniche. La fase è stata avviata con l’approvazione ufficiale per le attività di recupero e riciclo di materiali elettronici e delle terre rare.

Il progetto ‘Valor’ segna il passo all’interno del Cermec di Massa: lunedì 27 è stata infatti convocata la Conferenza dei Servizi che dovrà autorizzare l’avvio delle attività sperimentali dedicate al recupero delle terre rare e alla selezione delle schede elettroniche. Per l’impianto massese è un momento di svolta, perché lo inserisce per la prima volta in una rete transfrontaliera che unisce ricerca, innovazione tecnologica e gestione avanzata dei rifiuti elettronici. ‘Valor’ è coordinato dalla Regione Liguria, capofila del partenariato e promotrice del progetto. "Questo passaggio rappresenta il punto in cui un progetto europeo diventa un processo reale – dice il direttore generale dell’Ambiente ingegner Fernando Della Pina – capace di generare ricadute concrete sui territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto ‘Valor’ punta su Cermec. Al via l’attività sperimentale per recuperare Raee e terre rare

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