Terre rare Rara Factory punta sui materiali alternativi | inizia dal settore audio e dialoga con le imprese dell’auto

Rara Factory, spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha annunciato l’avvio di una produzione di materiali alternativi alle terre rare, partendo dai segnali audio di alta qualità. L’azienda, aperta a gennaio, punta a sviluppare componenti utilizzando sostanze di facile reperibilità invece di terre rare. Attualmente, sta dialogando con imprese del settore automobilistico per integrare queste soluzioni nelle applicazioni industriali.

Inizia dai segnali audio di altissima qualità l’avventura industriale in senso stretto di Rara Factory, la spin-off dell’Università Ca’ Foscari, di Venezia, ufficialmente aperta lo scorso gennaio, che ha l’obiettivo di ottenere materiali di solito fabbricati con l’impiego di terre rare utilizzando, invece, sostanze di comune reperibilità. E ad aprire la serie delle offerte in catalogo sono componenti con proprietà magnetiche del tutto confrontabili con quelli ottenuti impiegando il neodimio, metallo appartenente appunto agli elementi chimici tutt’altro che diffusi e che, per le sue caratteristiche, fino ad oggi risulta insostituibile per molte applicazioni industriali. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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DIPENDENZA DALLE TERRE RARE: UNA STARTUP DI CA FOSCARI PROVA A CAMBIARE IL GIOCO

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