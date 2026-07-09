Un anno fa, la premier ha contattato l’amministratore delegato di Eni per discutere di materie critiche, comprese terre rare. La comunicazione si inserisce in un piano per ridurre il divario con la Cina, principale fornitore mondiale. I dossier segnalano la priorità di recuperare le risorse strategiche, ma non sono stati resi pubblici dettagli sulle azioni concrete. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla conversazione.

Quando più o meno un anno fa, notizia che passò quasi inosservata, Meloni chiamò Claudio Descalzi, amministratore delegato dell’Eni, e gli chiese, come può chiedere il premier al capo di una partecipata, di investire maggiormente in terre rare e materie critiche per la transizione di tutte le filiere industriali strategiche, Descalzi, anche se la richiesta non rientrava esattamente nel suo core business, ovviamente non disse di no.Visto che il ritardo accumulato dall’Italia e dall’Europa, nei confronti dei concorrenti asiatici, è molto profondo, da allora a oggi, su input di Palazzo Chigi, l’Eni non è stata con le mani in mano: anche se per... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Dalle terre rare alle «materie critiche»: i dossier di Meloni per recuperare il gap con la Cina

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Critica expands critical minerals focus with Mount Lindsay study

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