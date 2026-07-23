Il prof saluta i maturandi | Non dimenticatevi di Gaza Ma per la lettera inviata subisce un’ispezione

Un professore di latino e greco ha inviato una lettera di congratulazioni ai suoi ex studenti dopo l’esame di maturità. Nella comunicazione, ha ricordato loro di non dimenticare Gaza. La lettera è stata sottoposta a un’ispezione, senza ulteriori dettagli su eventuali motivi o conseguenze.

A Roma, Massimo Sabbatini, professore di latino e greco al liceo classico Vivona, ha inviato una breve lettera ai suoi ex studenti per congratularsi con loro dopo l’esame di maturità. Nel messaggio, oltre ai saluti finali, il docente invita i ragazzi a non dimenticare le atrocità compiute nella Striscia di Gaza e le responsabilità di chi ha reso possibile quello che definisce uno «sterminio». Sebbene la lettera fosse rivolta a studenti che avevano già concluso il loro percorso scolastico e non erano quindi più sotto l’autorità dell’istituto, l’Ufficio scolastico regionale (Usr) per il Lazio, secondo quanto ricostruito da Repubblica, ha deciso di avviare un’ispezione, dando origine a un’ondata di indignazione e solidarietà. 🔗 Leggi su Open.online

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