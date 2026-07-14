Un insegnante ha scritto una lettera ai suoi studenti, elogiando i loro risultati negli esami e salutandoli. Tuttavia, un estratto del testo è stato pubblicato sui giornali in modo distorto, creando una versione che includeva un commento sulla guerra a Gaza. La frase originale, che parlava del percorso scolastico degli studenti, è stata interpretata come un riferimento allo sterminio avvenuto nella regione.

Care e cari, ho visto i quadri degli esami. Molto bene, direi. Brave e bravi. Vi saluto con un ultimo messaggio. Avete vissuto questi tre anni di liceo mentre si compiva lo sterminio a Gaza. Quello che è successo in questi tre anni nei confronti della popolazione civile innocente, dei bambini, degli anziani, delle donne, dei medici, dei giornalisti e anche dei giovani uomini (tutti terroristi di Hamas i giovani gazawi?) non dimenticatelo. Non dimenticate i responsabili: le donne e gli uomini di potere dei paesi cosiddetti civili e democratici, non solo chi ha premuto il grilletto, lanciato missili, sganciato bombe, guidato droni, ma anche chi ha prodotto e venduto armi, chi ha avuto responsabilità politiche, chi ha lucrato dividendi e fatto profitti, e chi è rimasto ignavo a guardare senza fare niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Ilfattoquotidiano.it - La lettera di un prof su Gaza finisce distorta sui giornali: una volgare incomprensione del testo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maturità, una sola donna su sette tracce e zero nell’analisi del testo da 27 anni consecutivi: esplode la polemica sui socialDurante l'esame di maturità, per il 27esimo anno consecutivo, nessuna traccia proposta dal ministero riguarda autrici donne.

Jovanotti e l'emozione di ritrovare una lettera del 1994: «Me la scrisse la mia prof di italiano del liceo»Un cantante toscano ha condiviso su Instagram una lettera scritta dalla sua insegnante di italiano durante gli anni del liceo, risalente al 1994.

Temi più discussi: Consiglio regionale della Puglia approva mozione a tutela della popolazione di Gaza; No ai Monologhi su Gaza fra le pietre d’inciampo; Il medico rimasto a Gaza per curare i bambini: l’appello di Torino per il dottor Hussam; Voci per Gaza, di Marisa Salabelle.

Erice, Gaza entra nella campagna elettorale. Parisi (SI) scrive a Vincenzo ScontrinoGaza - con le sue bombe e le sue incoerenze umane che stanno accompagnando un genocidio - sembra lontanissima. Ma non ... tp24.it

Su Gaza la Berlinale tace e censura: la lettera aperta di Tilda Swinton e altri 81 artisti. Accuse anche a Wim Wenders: I registi non devono tenersi fuori dalla ...Oltre 80 partecipanti attuali ed ex partecipanti alla Berlinale, capitanati da Javier Bardem e Tilda Swinton, hanno firmato una lettera aperta in cui condannano il silenzio del festival su Gaza. Il ... ilfattoquotidiano.it